Max Verstappen, 15e victoire historique à Abu Dhabi pour boucler la saison

Verstappen a imposé son rythme au reste de la grille tout au long du week-end. Super Max a signé la pole-position samedi, s’accaparant la première ligne avec son coéquipier Sergio Perez. Et dès le départ, il prend les rênes de la course devant son partenaire. Le cavalier seul commence. Verstappen, parti sur une stratégie à un seul arrêt, n’a en fait jamais vraiment été inquiété ce dimanche. Et au total, avec le jeu des ravitaillements, le Hollandais n’a laissé la première place de la course que l’espace de deux tours à Charles Leclerc. « Une 15e victoire cette saison, c'est incroyable, a commenté le double champion du monde à l’arrivée. L’année a été agréable. On a réussi à travailler avec toute l'équipe pour réaliser quelque chose de grand. Je sais que cette performance va être difficile à reproduire mais c'est aussi une très bonne motivation pour se lancer dans le championnat l'année prochaine.»