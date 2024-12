GP Abu Dhabi : Verstappen, le champion du monde termine par une 6e place

La course du quadruple champion du monde a été marquée par quelques accrocs. Bien parti, le Hollandais a été impliqué dans un accrochage avec Oscar Piastri dans le premier tour. « J’ai essayé de rester sur le vibreur, mais nous avons touché les pneus et j’ai perdu le contrôle », a-t-il expliqué. Par la suite, la gestion des pneumatiques s’est avérée compliquée, avec une surchauffe qui a limité son rythme. Malgré cette performance mitigée, Verstappen conclut une saison marquée par neuf victoires et un titre individuel.