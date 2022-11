Les plus grands moments Red Bull Racing et AlphaTauri au GP d’Abu Dhabi

Un baptême, une réapparition et une consécration… Non, on ne parle pas de la vie du Christ, mais bien du

pour baptiser ce circuit construit entre 2007 et 2009 sur l’île artificielle de Yas ? En ce 1er novembre 2009, les coéquipiers Red Bull Racing, après des qualifications de très haute volée, débutent respectivement aux deuxième et troisième places de la grille, juste derrière le britannique Lewis Hamilton. Durant toute la première partie de la course, les deux pilotes Red Bull se suivent de près… Jusqu’au 42ème tour. À ce moment précis, la course prend des tournants bien différents pour l’Allemand et l’Australien. Si le premier conforte tranquillement son avance en tête (+ 17 secondes), le second doit sérieusement batailler pour résister aux assauts incessants de Jenson Button, déjà champion du monde. Heureusement, tout est bien qui finit bien pour les deux pilotes

l. Ce dernier à d’ailleurs l’occasion de rentrer dans l’histoire de son sport en devenant, si victoire il y a, le plus jeune champion du monde de l’histoire. Rien que ça. Comptant mettre toutes les chances de son côté, l’Allemand réalise des qualifications parfaites qui lui assurent la pôle. La suite ? Une course d’anthologie où se mêlent accidents, restart et champions virtuels… Jusqu’aux derniers tours, qui voient Vettel prendre une avance décisive et définitive sur Alonso qui lui permet de s’adjuger son premier titre mondial à seulement 23 ans. Une performance qui confirme, une fois de plus, la fameuse théorie du footballeur anglais Gary Lineker : “Et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne”.

Après sa première place en 2009, Sebastian Vettel compte bien remettre ça. Sauf que cette année, l’enjeu est tout autre… Eh oui, pour la première fois dans l’histoire du championnat du monde de Formule 1, ce sont bien quatre pilotes qui sont en lice pour le titre à une course de la fin : Fernando Alonso (Renault, en tête avant le début de la course), Mark Webber, Lewis Hamilton (Mercedes) et

Un petit point, mais une grande satisfaction. Voilà le sentiment qui domine chez le pilote australien à l’issue de ce 876ème Grand Prix de l’histoire (le 4ème à Abu Dhabi). Pourquoi ? C’est simple : le natif de Perth revient de loin. Sur l’asphalte émirati, Ricciardo se manque complètement lors des qualifications et se fait carrément éliminer lors de la deuxième session. Mais il en faut plus pour ce jeune loup qui termine sa toute première saison au sein de l’écurie Toro Rosso. Parti à la 17ème place de cet antépénultième GP de l’année, Daniel va refaire son retard et parvenir in extremis à accrocher une dixième place (au nez et à la barbe de Michael Schumacher, s’il vous plaît) qui lui garantit un petit point. Ouf.

