GP Allemagne : Jorge Martin s’impose, Zarco encore sur le podium

Johann Zarco Le pilote de moto Français Johann Zarco, double champion du monde de Moto2 en 2015 et 2016, participera au championnat du monde de MotoGP 2021 avec l’équipe Pramac, motorisée par Ducati.

et le champion du monde en titre

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour

MotoGP Espagne : Binder et Miller sur le podium !

Plus d'actualités sur le championnat du monde de MotoGP :

Le pilote français a même signé ce dimanche le meilleur tour en course (1'21'225), tout en gardant un rythme soutenu du début à la fin. Pénalisé par un départ moyen et longtemps classé 4e, Zarco a finalement profité de la chute de

Johann Zarco a réussi le meilleur tour en course en Allemagne