Austin Circuit of the Americas (COTA) is a grade 1 …

n’est plus dans la course pour le titre mondial, la faute à des blessures à répétitions qui empêchent l’Espagnol d’aller chercher son septième titre dans la catégorie reine. Mais il y a des choses qui ne changent pas pour le numéro 93, comme sa domination au

. La tâche du Français a été facilité par l’Italien qui n’a pas su trouver le rythme en début de course. Rétrogradant jusqu’à la sixième place, le pilote Ducati a ensuite réduit l’écart avec les pilotes devant et profité de la course d’équipe de Ducati (

a progressivement accentué son avance à partir du cinquième tour. L’Espagnol a lâché son plus proche poursuivant et terminé la course en tête avec un peu plus de quatre secondes d’avance. De son côté,