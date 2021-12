Verstappen et Hamilton à égalité en tête du championnat !

FIA Formula One World Championship FIA Formula One World Championship is back in …

avant le grand prix d’Arabie Saoudite disputé ce dimanche. Au terme d’une bataille palpitante, le Britannique a remporté sa 8e course de la saison, signé le tour le plus rapide et donc récupéré ces 8 fameux points sur

dans une course marquée par trois départs, deux drapeaux rouges et cinq abandons. Parti 3e sur la grille, Verstappen a pris la tête au 14e tour après un premier drapeau rouge et un choix payant de pneumatiques. Un nouvel accrochage entre Russell, Mazepin et Perez, tous trois contraints à l’abandon, a ensuite une nouvelle fois rabattu les cartes. 2e drapeau rouge et donc 3e départ arrêté. Verstappen a cette fois-ci réussi un départ canon avec un double dépassement pour récupérer la tête, dépassant Paul Ocon, en pole position. Derrière, Hamilton a, lui aussi, rapidement déposé le pilote français et s’est retrouvé derrière son éternel rival de la saison. On dispute à ce moment-là le 18e tour et le grand duel de la saison fait rage.