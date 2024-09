MotoGP Aragon : Marc Marquez intenable !

Dans la course principale de dimanche, Marc Márquez est parti de la pole position et n’a jamais vu personne le doubler. Le pilote de 31 ans est revenu à son meilleur niveau et a dominé les 23 tours de la course pour remporter sa première victoire depuis près de trois ans. « Lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai ressenti une sensation extraordinaire, a expliqué Marquez à l’arrivée. Ma première pensée a été pour tous ceux qui m'ont aidé dans les moments difficiles. Il y a un an, j'envisageais d'arrêter ma carrière, mais je veux me retirer sans me poser de questions sur ce que j'aurais pu accomplir de plus. Je vais donc m'efforcer de prolonger ma carrière le plus longtemps possible.»