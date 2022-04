Martin/Espargaro, quel duel en Argentine !

Jorge Martin a en fait passé la majorité du grand-prix en tête. Parti en 2e position sur la grille, l’Espagnol a de suite pris la course en main, devançant le poleman Aleix Espargaro. Constamment mis sous pression, Martin a tenu, tenu et encore tenu face aux attaques de son rival. Sur un tracé qui ne pardonne aucune erreur, les pilotes doivent se forcer à tenir la bonne trajectoire. Et c’est ce qu’a réussi Martinator, à l’instar d’autres pilotes comme

, parti à la faute dès la première partie de course. Mais à 5 tours de l’arrivée, Martin a finalement dû s’avouer vaincu sur une ultime offensive d’Espargaro. Le pilote Aprilia est parvenu à tenir l’intérieur, après deux tentatives infructueuses au même endroit sur les tours précédents.