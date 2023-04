MotoGP : Zarco deuxième en Argentine !

. Et cette fois-ci, Zarco s’est approché encore un peu plus de la victoire. Il termine finalement 2e sur une piste humide comme il les aime, juste derrière

Le pilote Pramac Racing pourra néanmoins ruminer son début de course mitigé. Malgré un bon départ, il a ensuite rétrogradé jusqu’à la 8e place avant d’entamer sa remontée. Il a dépassé coup sur coup Jack Miller, Alex Rins et Fabio di Giannantonio. Zarco a ensuite comblé en quelques tours les six secondes qui le séparaient de la Yamaha de Franco Morbidelli. Dans le dernier tour, il a même réussi à se défaire d’Alex Marquez pour finalement terminer 2e, à 4 secondes du vainqueur. «J'ai essayé de me battre, mais c'était difficile de garder la position, a-t-il commenté à l’arrivée. Mais à la mi-course, j'ai fait la différence car j'ai vu que les autres avaient plus de problèmes d'adhérence à l'arrière. J'ai commencé à revenir.»