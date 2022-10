Marc Marquez, podium et retour fracassant au GP d’Australie

, de son côté, termine la course à la 8e place après avoir complètement raté son départ. 19e à l’issue des premiers virages, le Français a réalisé une jolie remontée pour finalement empocher des points. «J’ai beaucoup donné, a commenté Zarco. Je me sentais très fort à certains endroits. J’ai commis une erreur derrière Marini quand je suis arrivé sur le groupe de tête, et peut-être que cela m’a coûté un peu. Avec l’énergie dépensée pour rattraper ce groupe, je voulais juste respirer un peu, mais à cause de cette erreur j’ai dû attaquer de nouveau pour rester au contact. J’ai essayé de me battre et j’ai eu de bonnes bagarres, avec Brad (Binder), avec Aleix (Espargaro) et aussi avec Bastianini. Nous avons fait une bonne course, mais la dernière bagarre, avec Aleix et Binder, m’a fait perdre le contact avec le groupe du top cinq où se trouvait Bastianini. Il y avait donc du bon rythme et c’est vraiment dommage pour ce départ. C’est un signe que je peux être très rapide.» Le

championnat de motoGP

prend maintenant la direction de la Malaise pour l’avant-dernier grand prix de la saison, prévu le 23 octobre.