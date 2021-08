La surprise Brad Binder au Grand Prix d’Autriche

Le coup de poker du Sud-africain a finalement payé car malgré plusieurs frayeurs lors des trois derniers tours de course, Binder est parvenu à rallier l’arrivée sans tomber et a tenu un rythme suffisamment soutenu pour éviter le retour des pilotes équipés de pneus pluie. "C'est un GP très important pour nous, pour KTM" ajoutait-il avant de monter sur le podium. "Gagner ici est une sensation incroyable. C'est un énorme pari mais qui a été payant. Je savais qu'il restait trois tours et qu'il fallait que je fonce. Le plus gros problème, c'est que je n'avais pas de freins car ils étaient froids. Je suis sorti plusieurs fois de la trajectoire, j'ai même cru même j'allais quitter la piste. Je suis content de ce pari."