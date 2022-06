Verstappen remporte le GP d'Azerbaïdjan devant Perez !

Verstappen et Perez creusent ensuite l’écart sur tous leurs adversaires. Le Hollandais reste néanmoins vigilant jusqu’à la fin. L’an dernier, il avait été privé de succès à Bakou suite à l'explosion de son pneu arrière gauche à trois tours de l'arrivée. Cette fois-ci, le Hollandais termine finalement avec 20 secondes d’avance sur son coéquipier. “Nous avons eu un rythme excellent, s’est félicité Verstappen à l’arrivée. On a pu surveiller nos pneus et prendre la tête. On est un peu chanceux avec l’abandon des Ferrari, mais nos voitures étaient performantes avec un bon équilibre.” Le Britannique Georges Russel complète le podium à plus de 45 secondes. Prochain grand-prix pour les pilotes de

dès le week-end prochain à l’occasion du GP du Canada.