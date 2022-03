“Ça a été une course compliquée, a admis Verstappen aux micros de Canal +. J’ai un peu souffert de l’équilibre de la voiture par rapport à vendredi. Je n’avais pas le même niveau d’adhérence. On a essayé de rendre la vie difficile à Ferrari. On n’avait pas vraiment de rythme, mais 2e, cela aurait été pas mal. Je me suis arrêté aux stands et en ressortant, c’est comme si la direction était bloquée. Plus j’allais vite dans les virages, plus la direction était difficile. Mais on était quand même 2e, donc c’était bien. Et puis j’ai dû abandonner... Je crois que l’essence n’arrivait plus au moteur. Mais on va enquêter pour bien comprendre ce qui s’est passé car cela a causé l’abandon de nos 2 voitures.”