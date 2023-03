Les meilleurs moments de Red Bull et AlphaTauri sur le circuit de Bahreïn

Le 22 avril 2012, au moment de s’élancer sur le bitume de Sakhir, Sebastian Vettel est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison. Son objectif ? Prendre, enfin, la tête du championnat, occupée par Lewis Hamilton après trois courses. Pour cela, le double champion du monde en titre ne fait pas les choses à moitié et se met dans les meilleures dispositions en s’emparant de la pôle. Le reste de la course est presque une formalité pour l’Allemand qui signe le meilleur tour (1:36’379) et remporte la bataille devant Kimi Raikkonen et Romain Grosjean. Grâce à ce hat-trick - le quatrième de sa carrière tout de même - Vettel remporte son premier GP de la saison et prend les commandes du Championnat. Il ne lâchera plus la première place jusqu’à la fin et s’adjugera un troisième titre mondial consécutif. Ça valait le coup d’attendre, non ?