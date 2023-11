GP Brésil : la 17e pour Verstappen !

Tranquille comme

. Le Hollandais a poursuivi son cavalier seul dans le

ce week-end. Super Max a réussi la pole-position dans les qualifications de vendredi. Il a remporté la course sprint de samedi. Et dimanche, le pilote Red Bull a enchaîné avec une victoire dans la course reine, son 17e succès de la saison en 20 grand-prix. Verstappen continue à inscrire son nom toujours plus haut sur les tablettes de la

. Il enregistre maintenant 51 victoires en carrière et s’intercale entre

(3e) et

(5e) dans le classement des pilotes ayant remporté le plus de grand-prix.