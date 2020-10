Hamilton saute sur l’occasion

Déjà détenteur du record du nombre de pole position, Hamilton égale donc le record de victoires de Michaël Schumacher avec 91 succès en Formule 1. Le pilote anglais peut espérer cette saison égaler également son record de titres (7) et dépasser ensuite toutes les références de l’Allemand. Symboliquement, le fils de Michaël Schumacher, Mick, est venu lui apporter un casque de son père une fois la course terminée. Un cadeau que l’Anglais a emmené avec lui sur le podium et montré du doigt dans un geste de reconnaissance.

