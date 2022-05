Doublé Red Bull au GP d’Espagne, Verstappen en tête du championnat !

Au 37e des 66 tours de course, le Hollandais prend pour la première fois la tête du grand prix. Il s’empare définitivement des commandes de la course au 49e tour.

, alors en pole-position, laisse passer son équipier, plus rapide grâce à ses pneus neufs. “J'ai longtemps essayé de passer (George Russell, ndlr), mais mon DRS ne fonctionnait pas toujours, a commenté Verstappen à l’issue de la course. Ça a rendu les choses très difficiles mais on a réussi à utiliser la stratégie pour repasser devant, faire notre course et finalement la gagner. Des débuts difficiles mais une fin heureuse."