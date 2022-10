On aurait presque tendance à l’oublier, mais les constructeurs aussi ont leur championnat du monde. Et dans cet exercice, Red Bull ne se débrouille (vraiment) pas trop mal. Il suffit de regarder les chiffres : l’écurie autrichienne est tout simplement la double tenante du titre après ses sacres en 2010 et 2011. En cas de bon score sur le tout nouveau Circuit des Amériques (qui succède à Indianapolis), l’écurie de Christian Horner peut glaner son troisième titre consécutif. Côté pilotes,

s’élance en pôle après des qualifications parfaitement maîtrisées. La course est marquée par une bataille épique entre Vettel, Alonso et Hamilton. C’est d’ailleurs ce dernier qui remporte la course après un ultime dépassement sur Sebastian qui, deuxième avec 0,675 secondes d’écart, offre tout de même le troisième titre de champion du monde des constructeurs à son écurie… Et devra attendre encore un tout petit peu pour être sacré champion du monde.