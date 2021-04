De son côté,

est également impatient de relever ce nouveau défi. "C'est toujours intéressant d'aller dans un nouvel endroit où nous n'avons jamais conduit auparavant, et Miami est une ville formidable. Je suis sûr que s'ils construisent une bonne piste, nous pourrons nous amuser là-bas et j'espère que les sensations seront au rendez-vous que les fans puissent bien sûr profiter de la course."