qui s’est imposé au terme d’une folle remontée alors qu’il était en fond de classement au terme du premier tour. Le Mexicain a mis 169 courses à monter sur la plus haute marche du podium (un record). Et l’année prochain, il ne sera très probablement pas sur la grille… De son côté,

Quand le chat n’est pas là…

partait troisième derrière les deux Mercedes et pouvait espérer un bon résultat en course.

et la Racing Point de Sergio Perez. En voulant éviter les deux monoplaces, le pilote hollandais a tiré tout droit et a été piégé par le bac à sable. Venu percuter le mur des pneus à faible allure, il a tordu sa suspension avant gauche et a abandonné le Grand Prix dès le premier tour. Son coéquipier Alexander Albon a été plus en réussite, parvenant à éviter les accrochages et bataillant jusqu’au bout dans le top 10 pour terminer finalement sixième.

Quand Mercedes se loupe dans les stands

Rentrés ensembles dans les stands au moment où une voiture de sécurité était déployée pour permettre aux commissaires de piste de retirer un aileron d’une Williams posée sur la piste, les pilotes Mercedes ont été les victimes d’une incroyable confusions dans les stands de l’écurie allemande alors qu’ils menaient sereinement la course jusque-là (Russell ayant doublé Bottas au départ). Arrivé en premier à son box, George Russell a reçu les pneus destinés à son coéquipier alors que le Finlandais est resté coincé une éternité autour de ses mécaniciens en panique avec un problème à l’avant gauche. Le disque de frein prenant même feu à cause d’une surchauffe. Résultat, Bottas est reparti quatrième avec des vieux pneus alors que Russell a dû repasser par les stands pour enfin hériter des bonnes gommes et s’est retrouvé cinquième.

Le Français Pierre Gasly a remporté le Grand Prix de Monza ce dimanche au terme d’une course folle. C’est la première victoire pour Alpha Tauri et la première pour la France depuis 1996.

La remontée infernale de Perez

De son côté, Perez a dû être soulagé de voir Russell rentrer à nouveau dans les stands car le Britannique avoir le rythme pour le rattraper. Mais la victoire du Mexicain est pleinement méritée. Impliqué dans l’accrochage au départ avec Charles Leclerc, le pilote Racing Point a dû repasser dans les stands pour changer son aileron avant. Revenu sur la piste en 18ème position, le Mexicain est remonté progressivement dans le peloton, profitant également des deux entrées de la voiture de sécurité pour se rapprocher du top 10, l’intégrer et prendre la tête à la faveur des erreurs de Mercedes. Perez s’impose finalement devant Esteban Occon (qui signe le premier podium de sa carrière) et le Canadien Lance Stroll.

