Bastianini remporte le GP de France de motoGP !

Un seul homme a en fait semblé capable de perturber la route vers la victoire de Bastianini ce dimanche, le poleman Francesco Bagnaia. Longtemps en tête du grand-prix, le pilote Ducati s’est fait doubler par Bastianini au début du 21e tour. Quelques virages plus loin, il est parti à la faute et a été contraint à l’abandon. Bastianini a alors pris le large et plus personne ne l’a revu jusqu’à la ligne d’arrivée.