GP de France : Jorge Martín en patron !

Le week-end avait déjà démarré sous les meilleurs auspices pour

… Après avoir décroché la pole position, l’Espagnol s'est ensuite imposé avec autorité lors de la course sprint du samedi, menant du début à la fin. Lors de la course principale du dimanche, l'Espagnol a été brièvement devancé suite à un excellent départ de

Francesco Bagnaia

, double champion du monde. L’Italien a réussi à lui tenir tête durant la majorité de l'épreuve. Mais le Martínator a repris les commandes au 21e tour pour ne plus jamais lâcher la tête ensuite. Il a résisté ensuite à la pression intense de ses concurrents pour franchir la ligne d'arrivée en vainqueur, faisant passer ainsi son avance à 38 points sur Bagnaia dans la course au titre. « Je suis vraiment content de ma performance, » a confié Martín après la course, « Mon évolution est claire. Mes résultats prouvent que je deviens un meilleur pilote. »