MotoGP : Binder sur le podium à Silverstone, Zarco 9e

Johann Zarco Le pilote de moto Français Johann Zarco, double champion du monde de Moto2 en 2015 et 2016, participera au championnat du monde de MotoGP 2021 avec l’équipe Pramac, motorisée par Ducati.

a fait le pari de se lancer dans le grand-prix avec un pneu tendre,une stratégie différente de la plupart des pilotes. Résultat : le pneu a surchauffé en milieu de course.

« Je ne regrette pas cette stratégie, a expliqué le Français à l’arrivée. Il faisait frais, le pneu pouvait durer mais il n’a pas assez bien duré. Mais j’ai encore eu de bonnes sensations ce week-end. Donc, je suis plutôt content de cette 9e place et ça fait quand même 7 points. Avec les 6 points d’hier, le week-end est meilleur qu’à Assen, où je n’avais marqué aucun point. Là j’ai des bons points et j’ai vu de bonnes choses.»

