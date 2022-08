Remontada pour Verstappen au GP de Hongrie !

Enfermé au départ, le pilote Red Bull ne réussit pourtant pas un début de course flamboyant. Il perd même une place dans les premiers virages et se retrouve 11e. Deux tours et une sortie de la Virtual Safety Car plus tard, le voilà déjà revenu à la 8e place, devant son coéquipier

. Alors qu’en tête, Charles Leclerc, George Russell et Carlos Sainz se tirent la bourre, Verstappen poursuit sa remontée dans le ventre mou. Il double Fernando Alonso, puis Esteban Ocon, puis Lando Norris et enfin Lewis Hamilton. Charles Leclerc est le suivant sur la liste. Le pilote Ferrari connaît alors quelques difficultés avec ses gommes durs et Super Max parvient à doubler son grand rival. Une erreur de pilotage dès le tour suivant freine néanmoins sa folle remontée. Le leader du championnat part en 360 à la sortie d’un virage et parvient à récupérer le contrôle de sa monoplace in-extremis. A peine de quoi le freiner.