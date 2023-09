MotoGP Inde : Martin revient dans les roues de Bagnaia au championnat !

, actuel leader, est parti à la faute à 8 tours de l’arrivée et a dû abandonner. Résultat : à l’issue de la course ce dimanche, il n’y a plus que 44 points d’écart entre Bagnaia, toujours premier et le 3e Marco Bezzecchi. Jorge Martin est intercalé et à portée de tir de Bagnaia puisque le pilote espagnol n’a plus que 13 longueurs de retard.

2023 est passionnante et plus que jamais indécise. La première course de l’histoire de la discipline disputée en Inde dimanche a provoqué un resserrement général au classement mondial entre les 3 principaux protagonistes pour le sacre.

Dès le départ, Bezzecchi, parti de la pole, est dépassé par Martin et Bagnaia. Mais 4 tours plus tard, l’Italien a repris la tête et s’est ensuite envolé vers la victoire. Bagnaia, quant à lui, a chuté huit tours avant la fin. Juste après avoir dépassé Martin, le numéro mondial a perdu l'avant de sa Ducati et a terminé sa course dans le bac à gravier !

Dès le départ, Bezzecchi, parti de la pole, est dépassé par Martin et Bagnaia. Mais 4 tours plus tard, l’Italien a repris la tête et s’est ensuite envolé vers la victoire. Bagnaia, quant à lui, a chuté huit tours avant la fin. Juste après avoir dépassé Martin, le numéro mondial a perdu l'avant de sa Ducati et a terminé sa course dans le bac à gravier !

Dès le départ, Bezzecchi, parti de la pole, est dépassé par Martin et Bagnaia. Mais 4 tours plus tard, l’Italien a repris la tête et s’est ensuite envolé vers la victoire. Bagnaia, quant à lui, a chuté huit tours avant la fin. Juste après avoir dépassé Martin, le numéro mondial a perdu l'avant de sa Ducati et a terminé sa course dans le bac à gravier !