GP Indonésie : la course en montagnes russes de Brad Binder

Au final, c’est donc Francesco Bagnaia qui remporte ce GP d’Indonésie . Il a dépassé l'Espagnol Maverick Vinales à neuf tours de la fin pour prendre la tête. L’Italien a ensuite résisté, malgré la pression de Viñales et du Français Fabio Quartararo, pour remporter la course et reprendre la tête du championnat avec 18 points d'avance sur son rival le plus proche, Jorge Martin. Rien est encore joué néanmoins pour le titre mondial.