Monza : les plus grands moments de Red Bull Racing et AlphaTauri

Victoires dantesques, remontées folles, dépassements insensés… Red Bull et Toro Rosso / AlphaTauri nous ont offert leur lot de moments iconiques sur les lignes droites de l’ Autodromo Nazionale di Monza , dont nous fêtons les 100 ans cette année. Retour sur les plus inoubliables.

01 Pluie de premières (2008)

Bain de foule mérité pour le jeune Sebastian Vettel © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Cette course avait tous les ingrédients pour rester dans les mémoires. Sous une pluie battante et à la surprise générale, Sebastian Vettel , 21 ans, profite des errements de ses concurrents pour signer la toute première pole position de sa carrière. Le lendemain, dans une ambiance électrique, le jeune pilote allemand réalise un sans-faute au volant de sa STR3 et file droit vers la victoire. Il se paye même le luxe de maintenir à plus dix secondes la McLaren de son principal poursuivant, le Finlandais Heikki Kovalainen.

Cette victoire est inédite pour Sebastian Vettel , mais aussi pour son écurie qui signe alors son seul et unique succès sous l’appellation Toro Rosso . La suite ? Le natif de Heppenheim, qui quittera la F1 à l'issue de cette saison, termine l'année à la huitième place avec 35 points (meilleur total pour un pilote Toro Rosso) et gagne sa place au sein de l’écurie Red Bull Racing pour la saison suivante.

02 Une course décisive pour le titre (2011)

Sebastian Vettel en action à Monza © Getty Images/Red Bull Content Pool

Décidément, Monza est un circuit qui réussit particulièrement bien à Sebastian Vettel. En septembre 2011, l'Allemand débarque en Italie en tant que champion du monde en titre. Le début de la course est marqué par un "truel" entre Fernando Alonso, Lewis Hamilton et luin parti en pôle… Mais également par un impressionnant carambolage au niveau de la première chicane.

Après le restart, le champion du monde livre une bataille sans merci à Fernando Alonso et parvient, après une chasse de plusieurs minutes, à le dépasser de manière spectaculaire dans le 4ème tour pour récupérer la première place… Qu’il ne lâchera plus jusqu’à la ligne d’arrivée. Avec cette victoire - sa deuxième à Monza et sa huitième de la saison - Sebastian s’envole au classement des pilotes et file droit vers son deuxième titre mondial d’affilée. Wunderbar.

03 Le double podium pour Red Bull Racing (2013)

Troisième place pour la dernière course européenne de Mark Webber © Getty Images /Red Bull ContentPool

On prend le(s) même(s) et on recommence. La saison 2013 est largement dominée par Red Bull Racing, bien aidée par le triple champion du monde en titre Sebastian Vettel et les bonnes performances de son coéquipier, le vétéran Australien Mark Webber.

Monza a d’ailleurs une saveur toute particulière pour ce dernier. Ayant annoncé sa retraite à la fin de la saison, Webber court son tout dernier Grand Prix sur le sol européen. Sur la piste, malgré un départ périlleux, Sebastian Vettel est encore une fois intouchable et s’impose après avoir mené la course pendant 49 tours. Une maîtrise qui lui permet de remporter son deuxième GP d'affilée cette saison. De son côté, Mark Webber termine sa dernière course européenne en beauté en finissant troisième, offrant à Red Bull son deuxième double podium de la saison après celui de Monaco.

04 Le dépassement ahurissant de Daniel Ricciardo sur Valtteri Bottas (2016)

Si Neymar Jr. était un pilote de Formule 1 , son alter-ego en Formule 1 s'appellerait peut-être Daniel Ricciardo. Dans les paddocks comme sur la piste, l’Australien fait souvent le show. La preuve à Monza en 2016 : dans un Grand Prix largement dominé par Nico Rosberg, Daniel Ricciardo livre une lutte acharnée contre Valtteri Bottas pour la cinquième place. À six tours de la fin, alors que les deux voitures foncent vers la fameuse “Prima Variante”, Daniel rattrape son adversaire dans la ligne droite et opte pour un dépassement agressif.

Il profite du freinage de Bottas à l’entrée de la chicane pour le doubler par la droite dans la première boucle. Une manœuvre risquée… mais payante, qui pousse Bottas à piler afin d’éviter la collision et permet à Ricciardo de lui chiper la 5ème place… Et de s’autoriser un petit “shaka” (mais si, vous savez, le signe des surfeurs avec les doigts) en guise de célébration.

05 La remontée fantastique de Daniel Ricciardo (2017)

De P16 à P4 ? Pas de problème © Getty Images/Red Bull ContentPool

Ricciardo, encore lui. En 2017, l'homme de Perth réalise le troisième meilleur temps lors des qualifications. Malheureusement, cette joie est de courte durée car il se voit pénalisé d’un recul de 25 places suite au changement de son groupe propulseur et de sa boîte de vitesses. C’est la douche froide pour l’Australien, qui s’élance finalement de la 16ème place.

Mais il en faut (bien) plus pour décourager Ricciardo. Revanchard, il enchaîne les dépassements et remonte petit à petit au classement. Une fois stabilisé dans le top 5, c’est un dépassement incroyable sur Kimi Räikkönen qui lui permet de s’adjuger la quatrième place et de boucler une course complètement folle qui lui vaudra le prix de “Driver of the Day”.

06 La victoire d’anthologie de Pierre Gasly (2020)

La P1 ? C’est par là ! © Getty Images/Red Bull Content Pool

“Accélère ! Accélère !” Ces commentaires de Julien Fébreau devenus mythiques nous ont fait vibrer. Et pour cause, ils sont à la hauteur de la performance de Pierre Gasly . Le 6 septembre 2020, le normand entre dans l’histoire du sport Français en devenant le 13ème tricolore à remporter un Grand Prix. Pourtant, rien ne prédestinait Gasly à triompher et succéder à Olivier Panis , dernier à avoir réussi cet exploit à Monaco en 1996. Parti 10ème sur la grille, le rouennais, au volant de son AlphaTauri , est rapidement distancé mais profite, après 20 tours, de la panne du Danois Kevin Magnussen pour passer aux stands et switcher sur des pneus durs juste avant que la pitlane ne soit fermée. Un choix qui s'avérera payant et déterminant.

Après le violent crash de la Ferrari de Charles Leclerc , la course est interrompue et un nouveau départ est donné au 28ème tour. Parti 3ème, Gasly dépasse Lance Stroll et se retrouve premier lorsque Lewis Hamilton se voit contraint de purger une pénalité de 10 secondes suite à un arrêt aux stands non autorisé. Héroïque, le Français résiste pendant 26 tours aux assauts incessants de Carlos Sainz Jr, décroche la première victoire de sa carrière et offre un second GP à son écurie (le premier en tant qu’AlphaTauri). Cela valait le coup d'accélérer.