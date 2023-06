GP Italie : encore un podium pour Johann Zarco !

À 6 tours de l’arrivée, Zarco prend même l’avantage sur Luca Marini pour récupérer la 3e place. Le Français passe l'Italien juste avant la ligne droite, mais Marini repasse ensuite devant. Finalement, Zarco en remet une couche et lui fait l'intérieur quelques virages plus loin. Il parvient ensuite à sécuriser sa place.

