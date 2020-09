Si Hamilton s’est bien positionné sur la première place de la grille pour ce nouveau départ, l’Anglais savait déjà qu’il allait laisser le leadership à un autre. La faute à un changement de pneus juste avant le drapeau rouge alors que la pitelane était fermée. Les commissaires ont infligé un stop and go de 10 secondes au sextuple champion du monde, qui s’est retrouvé dernier au 29ème tour (septième à l’arrivée). Devant,

a parfaitement gérer ce nouvel envol en prenant le meilleur sur Strol. En tête du

, le pilote

a ensuite été impeccable sur les 24 derniers tours de course, résistant au retour d’un Carlos Sainz en feu. Revenu à moins d’une seconde du Français dans une ultime boucle irrespirable, l’Espagnol n’est finalement pas parvenu à prendre le meilleur sur Gasly, qui a gardé quatre dixièmes d’avance sur la ligne pour aller chercher la première victoire de sa carrière et un succès historique pour son équipe et pour la France.