Max Verstappen, champion du monde !

(très) perturbé par des pluies torrentielles. Quelques minutes seulement après le départ officiel, la météo a obligé les commissaires à arrêter la course pendant plus de deux heures. Au final ce dimanche, les coureurs n’ont pu boucler que 28 des 53 tours de course initialement prévus. Mais quelles que soient les conditions, cette saison, Max Verstappen a semblé un ton au-dessus de tout le monde et il l’a encore prouvé. Parti en pole-position, Verstappen a profité de la fenêtre de 45 minutes de course pour montrer sa supériorité. Car le laps de temps a été suffisant pour reléguer ses adversaires à plus de 27 secondes sur la ligne d’arrivée.

Les interruptions et la courte durée effective du grand-prix auraient pu laisser craindre à Super Max que seul un pourcentage des points soit attribué à l’issue du GP pour le classement mondial. Lui-même d’ailleurs a longtemps pensé, après la course, qu’il n’était pas encore titré. Résultat: pas de cris de joie ou de tour d’honneur pour fêter le titre tout de suite après le passage du drapeau à damier. Ce sont les commissaires, plus tard, qui ont annoncé à Verstappen, qu’il était officiellement champion du monde. Le règlement stipule, en effet, que dans le cas d'une suspension avec reprise, l'ensemble des points sont attribués quel que soit le nombre de tours parcourus, dès lors que l'arrêt de la course est dû à la limite des trois heures. Et cela a été le cas à Suzuka.