Jack Miller remporte le GP du Japon

Cette fois-ci, il la tient ! Souvent placé, mais encore jamais gagnant,

a remporté dimanche au

Japon

son premier

Grand Prix MotoGP

de la saison. Une victoire en patron. L’Australien a passé la quasi-totalité de la course en tête et a franchi la ligne d’arrivée en solitaire avec plus de 3 secondes d’avance sur son dauphin, le pilote KTM

. Ce succès permet à Miller de conforter sa place dans le Top 5 du championnat du monde, alors qu’il ne reste plus que 4 courses à disputer et donc 100 points à distribuer.