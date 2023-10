MotoGP : Jorge Martin s’impose au Japon !

. Ce dimanche, l’Espagnol ne se trouve plus qu’à 3 longueurs de son grand rival. Victorieux de la course sprint samedi, le pilote de la team Pramac a remis ça dimanche lors d’une épreuve reine perturbée par la pluie. Après un premier drapeau rouge, suivi par 20 minutes d’interruption, un second drapeau rouge a en effet été agitée après seulement 12 tours disputés (sur 24). Juste assez pour valider les points de la course. Les pilotes ne sont pas ressortis ensuite.

Toujours plus proche. Les semaines passent et