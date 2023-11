01 1. Las Vegas, bref

En terminant premier et troisième lors du Grand Prix inaugural de Las Vegas , Max Verstappen et Sergio Pérez ont permis à Oracle Red Bull Racing de conclure un doublé dans le championnat des pilotes de Formule 1 pour la première fois de l'histoire de l'écurie. Le neuvième double podium de l'équipe cette saison a conforté la deuxième place de Pérez au classement. Sinon, cette 20e victoire de l'équipe en 21 Grands Prix en 2023 a permis à l'écurie d'établir un nouveau record de victoires par une équipe dans une seule campagne de F1.

02 2. Le GP de Las Vegas en six images

C'était loin d'être facile, mais c'est passé pour Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen a été pénalisé au départ © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez s'est battu comme un lion contre Leclerc © Getty Images/Red Bull Content Pool À Vegas, on fait la course en... Combinaisons de course inspirées d'Elvis © Getty Images/Red Bull Content Pool La F1 n'a jamais produit d'images aériennes comparables aux vues du Strip © Getty Images/Red Bull Content Pool Les pilotes se sont amusés dans le désert avec les (Un)serious Race Series © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 3. Un double podium pour un nouvel objectif

Cela fait trois courses américaines, trois victoires pour Max en 2023. © Getty Images/Red Bull Content Pool

La victoire de Verstappen est sa sixième consécutive et sa 18e en 21 courses cette année. Mais, soyons honnêtes, c'était loin d'être une promenade de santé sur le Strip... Ni dans aucun des autres virages qui composaient le circuit, d'ailleurs.

Tout a assez mal commencé pour le Néerlandais, qui s'est glissé dans la zone de sortie de piste avec le poleman Charles Leclerc (Ferrari) peu après l'extinction des feux. Les commissaires ont alors estimé que Verstappen a avait quitté la piste et lui ont infligé une pénalité de temps de cinq secondes. Il l'a purgée lors de son premier arrêt aux stands au 16e tour.

Lors du 25e tour, au niveau du virage 12, Verstappen s'est accroché avec un George Russell (Mercedes) probablement aveuglé. Cela a eu pour effet de briser une partie de l'aileron avant de sa RB19. Le pilote Mercedes a alors écopé d'une pénalité de cinq secondes. Une voiture de sécurité venue dégager les débris a permis à Verstappen de chausser des pneus neufs jusqu'à la fin de la course et de s'élancer depuis la cinquième place lors de la reprise de la course.

Il a alors dépassé Leclerc pour prendre la tête - une nouvelle fois - au 37e tour, et s'imposer avec un peu plus de deux secondes d'avance.

Pérez, lui, a entamé le week-end avec 32 points d'avance sur Lewis Hamilton (Mercedes) pour la deuxième place du classement. Il a quitté le Nevada avec 26 unités d'avance pour permettre à son équipe de réaliser un 1-2 pour la première fois de son histoire.

Parti de la 11e place sur la grille de départ après un pari tactique raté en qualifications, le Mexicain n'est pas passé loin de la catastrophe lorsqu'il a été pris dans la mêlée du premier virage déclenchée par un tête-à-queue de Fernando Alonso (Aston Martin).

Pérez a pris la tête au 32e tour grâce à un rythme d'enfer suite à son retour sur la piste et à l'intervention de la voiture de sécurité au bon moment... Avant de la perdre au profit de Charles Leclerc (Ferrarri), puis Verstappen. Il a ensuite repris la deuxième place au Monégasque à huit tours de la fin, mais l'a de nouveau perdue à quatre virages de l'arrivée...

Les RB19 pilotées par Verstappen et Pérez à Las Vegas arboraient un design unique dans le cadre de la campagne "Make Your Mark" de l'équipe. Les membres de The Paddock, le programme de fidélité gratuit d'Oracle Red Bull Racing, ont été mis au défi de créer un design spécial pour chacune des trois courses organisées aux États-Unis cette année.

La peinture violette pour Las Vegas a été conçue par Lindsay Palmer, d'Essex au Royaume-Uni, qui a passé le week-end en bord de piste avec l'équipe.

04 4. Pas de grip, pas de joie pour AlphaTauri

Ricciardo n'a jamais été au contact du top 10 durant le week-end © Getty Images/Red Bull Content Pool

Il y avait peu de choses à se mettre sous la dent pour la Scuderia AlphaTauri à Vegas. La série de trois courses terminées dans les points s'est terminée lorsque Daniel Ricciardo a glissé à la 14e place tandis que son coéquipier Yuki Tsunoda a abandonné la course.

La mise en température des pneus sur une piste froide a été le plus grand défi d'AlphaTauri tout au long du week-end. Ricciardo s'est seulement qualifié en 15e position et Tsunoda, frustré, s'est positionné à la 20e place à cause d'un blocage lors de son dernier tour de piste.

Tsunoda s'est élancé avec les pneus Pirelli les plus tendres et s'est hissé jusqu'à la 10e place en début de course avant d'abandonner à trois tours de la fin en raison d'un problème de boîte de vitesses, tandis que Ricciardo a terminé 14e.

Ces résultats n'ont pas arrangé AlphaTauri dans sa lutte pour la septième place du classement des constructeurs avec Williams. L'écart avec l'équipe britannique restait de sept points après qu'Alex Albon (12e) et Logan Sargeant (16e) manquaient les places rapportant des points.

05 5. Le chiffre à connaître

53 : avec 53 succès en F1, Max Verstappen égale l'autre multiple champion de F1 de Red Bull Racing, Sebastian Vettel.

06 6. Les mots du paddock

“C'était une course difficile ! J'ai essayé d'y aller au départ, mais j'ai manqué d'adhérence et nous nous sommes retrouvés un peu larges, ce qui nous a valu une pénalité de la part des commissaires. J'ai dû doubler beaucoup de voitures par la suite. C'était très amusant, et vous pouviez vraiment pousser sur les pneus". Max Verstappen

07 7. Les stats qui comptent

Le top 5 du classement des pilotes

Position Pilote Écurie Points Écart 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 549 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 273 -276 3 Lewis Hamilton Mercedes 232 -317 4 Carlos Sainz Ferrari 200 -349 5 Fernando Alonso Aston Martin 200 -349

Le top 5 du classement des constructeurs

Position Écurie Points Écart 1 Oracle Red Bull Racing 822 - 2 Mercedes 392 -430 3 Ferrari 388 -434 4 McLaren 284 -538 5 Aston Martin 273 -549

08 8. Hors de la piste

Avant LA course à Vegas, Max Verstappen, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo se sont affrontés dans le désert du Nevada au sud de Sin City dans des aéroglisseurs de course surpuissants et hors du commun. Regardez plutôt :

8 minutes F1 : la course d'hovercraft Regardes les pilotes de F1 s'affronter dans une course d'aéroglisseurs de science-fiction, au fin fond du désert, à l'extérieur de Las Vegas.

Le dernier épisode des (Un)serious Race Series a opposé les pilotes de l'Oracle Red Bull Racing et leurs compères de la Scuderia AlphaTauri dans trois défis inspirés de l'espace... Le tout dans un décor digne d'un film de science-fiction avec un OVNI écrasé dans le lit d'un lac asséché.

09 9. Quelle est la prochaine étape et que dois-je savoir dessus ?

Étape 22 ( Abu Dhabi ) : du 24 au 26 novembre

Nom du circuit/lieu : Circuit de Yas Marina

Longueur/tours : 5,281 km, 58 tours

Nombre d'éditions / Première édition : 14 / 2009

Pilote le plus titré : Lewis Hamilton (cinq victoires)

Écurie la plus titrée : Mercedes (six victoires)

Podium de 2022 : 1er : Max Verstappen (Red Bull Racing), 2e : Charles Leclerc (Ferrari), 3e : Sergio Pérez (Red Bull Racing)

10 10. Découvrez le vaste monde de Red Bull Motorsports

Le line-up de joueurs Sim Racing de Red Bull © Red Bull

Nouvelle saison, nouveaux visages : telle est l'équation d'Oracle Red Bull Sim Racing pour la prochaine saison 2023-24 du championnat du monde de F1 Sim Racing. L'équipe va tenter de faire mieux que la deuxième place obtenue l'année dernière.

Josh Idowu , Frede Rasmussen et Sebastian Job forment un sacré trio. Voici où cliquer pour tout savoir sur leur actualité et leurs prochaines échéances.

