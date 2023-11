MotoGP : Martin - Bagnaia, statu quo après la Malaisie

Bien malin qui peut prédire, après le

GP de Malaisie

et alors qu’il ne reste plus que 2 courses à disputer cette saison, qui sera le champion du monde MotoGP 2023. Le duel que se livre l’Espagnol

et l’Italien

Francesco Bagnaia

n’a pas connu de bouleversements majeurs ce week-end lors du GP de Malaisie. Presque un week-end pour rien entre les deux leaders du circuit. Le pilote Pramac a récupéré quelques points, samedi, en terminant 2e de la course sprint juste devant son plus grand rival. Il a perdu 3 points, dimanche, en terminant 4e de la course reine, juste derrière… Francesco Bagnaia. Bilan de la bataille sur le

circuit de Sepang

: Francesco Bagnaia gagne un tout petit point sur Jorge Martin et reste en tête du championnat du monde avec 14 points d’avance.