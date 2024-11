MotoGP Malaisie : Jorge Martin toujours plus proche du titre mondial

et Jack Miller (KTM) ainsi que Fabio Quartararo (Yamaha), l’Italien et Jorge Martin se sont livrés une énorme bataille dans les premiers tours. Bagnaia a finalement pris le dessus sur Martín au troisième tour après une série de dépassements spectaculaires entre les deux hommes en forme cette saison.

, sextuple champion du monde MotoGP, s’est hissé à la troisième place en début de course, mais il a chuté au virage 5 du septième tour. Résultat : Martín a pu profiter d’une avance confortable pour assurer sa 2e place. L’Espagnol, chaussé d’un pneu avant medium, a même réussi à réduire l'écart avec Bagnaia en fin de course. Mais une erreur au virage 9 du 16e tour a mis fin à sa remontée, l'Italien s'imposant avec 3.141 secondes d'avance sur son principal rival.