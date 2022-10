Mexique : les plus grands moments de Red Bull Racing et AlphaTauri

“¡No mames !” (que l’on pourrait plus ou moins traduire en français par “j’y crois pas!”), voilà ce que crie le père de

à son fils suite à sa troisième place lors du Grand Prix de Mexico City 2021. Il faut dire que le pilote originaire de Guadalajara reste sur des grosses déceptions à domicile en 2018 (abandon) et 2019 (7ème) et compte bien inverser la tendance. Après une édition annulée en raison du Covid, c’est donc un Checo plus en forme que jamais (deux podiums consécutifs en Turquie et aux États-Unis) qui s’élance sur la grille de départ de l’Autodromo des Frères Rodriguez. Parti quatrième, le local est porté par les 130 000 personnes présentes dans les tribunes et mène même la course pendant six tours (devenant ainsi le premier Mexicain à mener son Grand Prix national). Galvanisé, il termine la course à la troisième place, est élu “pilote du jour” et offre 15 points à son écurie. Grande Checo.