a remporté sa 3e course de l’année sur 5 épreuves disputées. Au classement du championnat, il se rapproche encore un plus de Charles Leclerc, toujours leader et 2e ce dimanche aux Etats-Unis.

Parti en 3e place sur la grille, Verstappen réalise un départ en boulet de canon et chipe d’entrée la 2e position à la Ferrari de Carlos Sainz . Il parvient ensuite à rester dans la même seconde que Charles Leclerc , auteur de la pole position et alors en tête du grand prix. Le Hollandais réussit à doubler le Monégasque dès sa première tentative au 9e tour. Et plus personne ne reverra Super Max. Le pilote Oracle Red Bull Racing réalise un dimanche sans faute et creuse progressivement l’écart sur ses poursuivants.