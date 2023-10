Johann Zarco remporte son 1er Grand Prix MotoGP en Australie !

, coéquipier de Zarco et vainqueur de deux des quatre dernières courses de la saison a pulvérisé le record du tour pour obtenir la pole position le vendredi et a mené la course… jusqu'au dernier tour. L'Espagnol a en effet fait le pari d’un pneu arrière tendre, espérant qu'il tiendrait toute la distance de la course. Son rythme a été bien supérieur à celui de tous ses rivaux pendant la première moitié de l’épreuve, mais à quelques tours de la fin, son pneu a finalement perdu toute adhérence et Martín n'a pu que tenter de résister. Et sur le dernier tour, Martín n'a rien pu faire lorsque Zarco, Bagnaia, DiGiannantonio et Binder l’ont dépassé, le laissant à une décevante cinquième place à l'arrivée.