GP des Pays-Bas : Jorge Martin 4e, Zarco chute mais garde confiance

C’est un week-end à oublier pour les Français du

. Dès le troisième tour du

GP des Pays-Bas

et après un départ raté pour les deux pilotes,

Fabio Quartararo

(Yamaha) et

(Ducati-Pramac) ont chuté ensemble. Le champion du monde 2021 a perdu l'avant de sa moto et a entraîné avec lui son compatriote, très proche dans sa roue et pris au piège. Résultat : alors qu’il était solidement installé à la 4e place du championnat, Zarco se fait distancer ce week-end avec deux courses sans point (13e de la course sprint samedi). Il est désormais 5e du motoGP, juste derrière

.