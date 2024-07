MotoGP des Pays-Bas : Martín termine 2e et reste en tête du championnat

Pénalisé de trois places sur la grille de départ,

a réussi un départ fulgurant pour se hisser à la deuxième place dès le premier tour, en partant de la 5e position. Il a ensuite réduit l'écart avec

Francesco Bagnaia

, vainqueur de la course Sprint, mais n’a pas réussi à dépasser l’Italien. Bagnaia remporte la course avec 3,676 secondes d'avance sur Martín. « C’était un week-end difficile, a concédé Jorge Martin à l’arrivée. C’était dur de trouver les bons réglages, surtout vendredi et samedi matin. Hier avec le podium de la course sprint, les sensations n’étaient pas fantastiques. Mais je ne vais pas me trouver d’excuse. Félicitations à Pecco pour sa victoire.»