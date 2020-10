Mercedes s’est fait peur pendant sept tours

qui a rapidement pointé sa McLaren en tête du Grand Prix en doublant les deux monoplaces allemandes à la faveur d’une pluie venue chambouler ce début de course. Mais l’averse n’a pas duré longtemps et Bottas est finalement rapidement revenu sur Sainz pour le doubler au sixième tour avant que son coéquipier Hamilton fasse de même un tour plus tard.

Il n’aura fallu que sept tours pour que les Mercedes rétablissent la hiérarchie habituelle en F1 depuis plusieurs années. Au départ, si Bottas a pris le meilleur sur Hamilton, c’est l’étonnant Carlos Sainz qui a rapidement pointé sa McLaren en tête du Grand Prix en doublant les deux monoplaces allemandes à la faveur d’une pluie venue chambouler ce début de course. Mais l’averse n’a pas duré longtemps et Bottas est finalement rapidement revenu sur Sainz pour le doubler au sixième tour avant que son coéquipier Hamilton fasse de même un tour plus tard.

Il n’aura fallu que sept tours pour que les Mercedes rétablissent la hiérarchie habituelle en F1 depuis plusieurs années. Au départ, si Bottas a pris le meilleur sur Hamilton, c’est l’étonnant Carlos Sainz qui a rapidement pointé sa McLaren en tête du Grand Prix en doublant les deux monoplaces allemandes à la faveur d’une pluie venue chambouler ce début de course. Mais l’averse n’a pas duré longtemps et Bottas est finalement rapidement revenu sur Sainz pour le doubler au sixième tour avant que son coéquipier Hamilton fasse de même un tour plus tard.

Peu de pilotes, plus de champions du monde et encore moins de vainqueurs de Grand Prix : la F1 transalpine va mal, et depuis longtemps. Mais pourquoi, au juste ? Tentative d'explication.

Peu de pilotes, plus de champions du monde et encore moins de vainqueurs de Grand Prix : la F1 transalpine va mal, et depuis longtemps. Mais pourquoi, au juste ? Tentative d'explication.

La victoire s’est finalement joué comme souvent entre les hommes de l’écurie Mercedes. Si Bottas a un temps compté sept secondes d’avance sur son coéquipier, Hamilton a fait le forcing à partir du 15ème tour pour revenir progressivement sur le Finlandais et le dépasser sans problème au 20ème tour. Bottas a ensuite complètement lâché, incapable de tenir le rythme infernal d’Hamilton, vainqueur avec 25 secondes d’avance. L’Anglais remporte la 92ème victoire de sa carrière et devance désormais Michael Schumacher d’un succès (l’Allemand compte 91 victoires).

La victoire s’est finalement joué comme souvent entre les hommes de l’écurie Mercedes. Si Bottas a un temps compté sept secondes d’avance sur son coéquipier, Hamilton a fait le forcing à partir du 15ème tour pour revenir progressivement sur le Finlandais et le dépasser sans problème au 20ème tour. Bottas a ensuite complètement lâché, incapable de tenir le rythme infernal d’Hamilton, vainqueur avec 25 secondes d’avance. L’Anglais remporte la 92ème victoire de sa carrière et devance désormais Michael Schumacher d’un succès (l’Allemand compte 91 victoires).

La victoire s’est finalement joué comme souvent entre les hommes de l’écurie Mercedes. Si Bottas a un temps compté sept secondes d’avance sur son coéquipier, Hamilton a fait le forcing à partir du 15ème tour pour revenir progressivement sur le Finlandais et le dépasser sans problème au 20ème tour. Bottas a ensuite complètement lâché, incapable de tenir le rythme infernal d’Hamilton, vainqueur avec 25 secondes d’avance. L’Anglais remporte la 92ème victoire de sa carrière et devance désormais Michael Schumacher d’un succès (l’Allemand compte 91 victoires).

Verstappen toujours là

Comme les pilotes Mercedes, Max Verstappen a vu la fusée orange le dépasser dans le premier tour. Mais Carlos Sainz a finalement fait long feu sur cette épreuve et le Néerlandais a repris le meilleur sur l’Espagnol au neuvième tour. Verstappen a ensuite crain pour ses pneus ("mon pneu avant gauche est mort" se plaignait-il au 13ème tour) mais a finalement bien géré la suite de sa course, sans parvenir pourtant à menacer les Mercedes pour les deux premières places.

Comme les pilotes Mercedes, Max Verstappen a vu la fusée orange le dépasser dans le premier tour. Mais Carlos Sainz a finalement fait long feu sur cette épreuve et le Néerlandais a repris le meilleur sur l’Espagnol au neuvième tour. Verstappen a ensuite crain pour ses pneus ("mon pneu avant gauche est mort" se plaignait-il au 13ème tour) mais a finalement bien géré la suite de sa course, sans parvenir pourtant à menacer les Mercedes pour les deux premières places.

Comme les pilotes Mercedes, Max Verstappen a vu la fusée orange le dépasser dans le premier tour. Mais Carlos Sainz a finalement fait long feu sur cette épreuve et le Néerlandais a repris le meilleur sur l’Espagnol au neuvième tour. Verstappen a ensuite crain pour ses pneus ("mon pneu avant gauche est mort" se plaignait-il au 13ème tour) mais a finalement bien géré la suite de sa course, sans parvenir pourtant à menacer les Mercedes pour les deux premières places.