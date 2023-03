Johann Zarco, un finish de folie au Portugal !

Au Portugal, c'est

qui s'est élancé en pole position. Mais l'Espagnol s'est immédiatement retrouvé sous la pression de Martin et Oliveira. Le trio semblait se détacher du peloton avant que Márquez ne commette une erreur au troisième tour et ne percute l'arrière de la Ducati Pramac de Martin. Quelques instants plus tard, il a percuté Oliveira à pleine vitesse. Márquez s'est immédiatement excusé pour son erreur, mais aucun des deux pilotes n'a pu continuer, tandis que Martin a rétrogradé à la 15e place à la suite de l'accrochage et a ensuite été contraint à l'abandon. L'incident a permis à Bagnaia de prendre la tête et l'Italien a tenu bon pour remporter la victoire, devant l'Espagnol Maverick Viñales et l'Italien Marco Bezzecchi.