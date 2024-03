MotoGP : Binder et Martin débutent la saison sur le podium

L'excitation était aussi immense au Qatar à l'idée de voir

, six fois champion du monde

, faire ses débuts en course au guidon d'une machine Ducati de Gresini Racing après plus d'une décennie au sein de l'équipe d'usine Honda. Le pilote espagnol s'est montré à l'aise sur sa nouvelle monture et a impressionné par une solide quatrième place, franchissant la ligne 3,429 secondes derrière Bagnaia pour bien commencer sa saison. Un peu derrière Márquez, en sixième position, on retrouve son frère et désormais coéquipier chez Gresini Racing MotoGP, Alex Márquez.