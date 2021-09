Car Francesco Bagnaia et Jack Miller n’ont pas attendu la meute pour se détacher et prendre le large. Après avoir enfin trouvé son rythme de course sur cette piste de Misano, Fabio Quartararo a progressivement réduit l’écart avec Miller. Le pilote Yamaha a rapidement trouvé l’ouverture sur l’Australien et a pris la deuxième place du Grand Prix à 14 tours de la fin. Si l’écart avec le leader était de presque trois seconde à ce moment de l’épreuve, le Français est remonté dixième par dixième sur son rival italien, au point de ne compter qu’une petite seconde de retard à l’attaque du dernier tour.