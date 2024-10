MotoGP Thaïlande: Jorge Martin sécurise la 2e place, juste derrière Bagnaia

Le week-end avait bien commencé en Thaïlande pour le leader du championnat,

... Samedi, le Martinator avait terminé deuxième derrière

Enea Bastianini

mais devant son grand rival

Francesco Bagnaia

lors de la course sprint. Ce résultat lui avait alors permis de porter son avance au championnat à 22 points. Lors de la course principale dimanche, Martín s'est élancé de la troisième position sur la grille, mais il a été le plus rapide à l'extinction des feux, s'imposant rapidement devant Bastianini et Bagnaia. Le pilote Ducati Pramac a mené jusqu'au quatrième tour, où une erreur au premier virage l'a fait reculer derrière Bagnaia et

.