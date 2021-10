Max Verstappen repasse en tête du championnat après la Turquie

reprend la tête du championnat et compte désormais six points d’avance sur le pilote Mercedes. "Ce n'était pas simple aujourd'hui" expliquait le Néerlandais avant de monter sur le podium. "La piste était grasse, il a fallu gérer les pneus du début à la fin. C'était impossible de vraiment attaquer. Valtteri avait plus de rythme, il a peut-être mieux géré ses pneus aussi. Je suis tout de même heureux de finir 2e car, dans ces conditions, il est très facile de commettre une erreur qui peut faire perdre beaucoup de points."

"Le plus compliqué était de gérer les pneus, il fallait être capable de leur faire faire le maximum de tours, et ensuite entrer pour passer un nouveau train. Je suis vraiment heureux d'être sur le podium. Le Championnat est serré depuis la première course, et je sens qu'il va l'être jusqu'à la dernière. On a encore de la marge pour progresser. Jusqu'ici la saison a été très belle pour nous."