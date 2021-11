Triplé pour Ducati, Jorge Martin rookie de l’année

L’écurie Ducati achève d’ailleurs cet exercice 2021 avec le premier triplé de son histoire. Outre la victoire de Francesco Bagnaia, la suite du podium est occupée par l’Espagnol

et l’Australien

. Parti en pole position, Martin aurait pu espérer encore mieux, mais son physique du week-end ne lui a pas permis de tenir la cadence de Bagnaia. “J’ai été malade et j’ai vomi de dix heures du soir hier jusqu’à cinq heures ce matin, a-t-il commenté après la course. Je n’ai pas mangé depuis le dîner hier soir, ce qui n’est pas idéal… J’ai fait de mon mieux, je suis resté concentré, je n’ai fait aucune erreur. Dans le dernier tour Jack Miller m’a mis la pression, alors j’ai tout donné, et au final la deuxième position est génial.”