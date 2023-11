GP Valence : Zarco sur le podium !

La saison se termine avec le sourire pour

en

. Le pilote français a réussi son 6e podium de la saison dimanche à

Valence

, à l’occasion de l’ultime

Grand Prix

de l’année, juste derrière

Fabio Di Giannantonio

et

Francesco Bagnaia

, vainqueur de la course. «Je suis content, a conclu le Français. Dommage pour la victoire. Il y a avait cette petite marche qui m’a manqué pour pouvoir gagner. Pecco arrivait à gérer le rythme et l'écart avec l'arrière. Ensuite, Fabio Di Giannantonio est revenu très vite et il est passé. Dans le dernier tour j'ai essayé de trouver l'ouverture mais ce n'était pas possible.»