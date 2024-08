Gravel bikepacking : le guide ultime pour les débutants

Sac à vélo : Un sac à vélo typique comprend une sacoche pour le cadre, une sacoche pour la selle, une sacoche pour le guidon supérieur et une sacoche pour la barre du haut. Vous trouverez votre propre organisation, mais une technique largement utilisée consiste à utiliser la sacoche du guidon supérieur pour les en-cas et les choses auxquelles vous voulez accéder en cours de route, la sacoche du cadre pour les outils de vélo, la sacoche de la selle pour les choses auxquelles vous n'aurez accès que la nuit, comme les vêtements (avec des chaussures décontractées attachées sur le dessus), et la sacoche de la barre du haut pour attacher le matériel de couchage.

Camping : Pour l'hébergement nocturne, les randonneurs à vélo optent généralement pour une combinaison de campings traditionnels et sauvage, d'hôtels et d'Airbnb. En fonction de vos projets, vous aurez peut-être besoin d'un matelas de couchage gonflable, d'un sac de couchage, d'un sac de bivouac ou d'une tente légère.

Nutrition et hydratation : vous devrez vous assurer d'avoir en permanence de l'eau. Si votre sacoche de la barre du haut limite la place disponible pour les bouteilles, vous pouvez attacher des bouteilles à votre fourche avant ou utiliser un sac d'hydratation léger. Vous pouvez emporter un petit réchaud, du matériel pour manger et quelques produits de base pour la cuisine, ou acheter toute votre nourriture le long de l'itinéraire. Un petit sac à dos pliable est également très utile lorsque vous faites vos courses et que vous avez besoin de transporter de la nourriture.

Kit et vêtements : si vous avez de la place, vous aurez besoin de deux ensembles (un short ou un dossard et un maillot), afin de pouvoir alterner entre le sale et le propre. Les accessoires de base sont les brassières de sport, les chaussettes, les gants et les vêtements chauds. En dehors du vélo, vous aurez besoin d'au moins un ensemble de vêtements que vous pourrez porter dans un café et dans lequel vous pourrez dormir (confortables, légers et polyvalents). Ajoutez des sous-vêtements, des chaussures décontractées et un chapeau.

Accessoires de vélo, outils et pièces de rechange : le compteur de vélo avec GPS est un élément clé de l'équipement d'un voyage de gravel bikepacking, de même qu'un feu avant et arrière. Vous aurez besoin de chargeurs et de câbles pour tous ces éléments, ainsi que d'une batterie. Vous aurez également besoin d'outils pour réparer en cas de crevaison, pour entretenir votre vélo et vous frayer un chemin à travers d'autres difficultés. Pensez à un outil multifonctions, des démonte-pneus, une pompe à main, une chambre à air de rechange, des bouchons, du mastic, du lubrifiant pour chaîne, un couteau de poche, du ruban adhésif, de la ficelle et des serre-câbles. Vous pouvez ajouter des éléments tels qu'une patte de dérailleur de rechange, des rayons ou des maillons de chaîne si vous savez comment les utiliser.

Hygiène et médical : Les éléments indispensables sont une brosse à dents et du dentifrice, de la crème solaire, du savon, de la crème de chamois, des médicaments, de l'insecticide et une trousse médicale de base. Une cup menstruelle est une option écologique et peu encombrante pour toutes les personnes susceptibles d'avoir leurs règles. Il est utile d'acheter un ensemble de petites trousses de toilette de voyage (faciles à commander en ligne et bon marché) et d'y transvaser vos produits préférés.