Greg Louganis, le grand entretien

Avoir l'opportunité de s'entretenir avec l'un des plus grands plongeurs de tous les temps a été un honneur pour Orlando Duque , plongeur et animateur de la série de podcasts sur le plongeon, Orlando's World of Diving. Dans le dernier épisode, Greg Louganis, quadruple médaillé d'or olympique, y apporte sa sagesse et se confie sur certaines de ses expériences sportives et personnelles. Voici ce qu'il faut en retenir.

Égalité des genres

C'est très important de voir les plongeurs se mobiliser, de faire ce pas vers l'égalité et d'encourager la diversité. L'une des choses que nous essayons de faire dans le plongeon est de faire en sorte que plus de femmes se lancent et, ce faisant, d'encourager le fair-play. Tout le monde est traité sur un pied d'égalité. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez les mêmes avantages et c'est donc très encourageant de voir le Red Bull Cliff Diving faire un pas dans ce sens.

Le blues post-olympique

Les Jeux olympiques sont un très grand moment. Vous avez atteint un objectif et, que vous gagniez ou perdiez, vous traversez forcément une petite période de creux et de ralentissement juste après.

Quand vous êtes un athlète olympique, tout le monde s'attend à ce que vous soyez surhumain... mais vous ne l'êtes pas Greg Louganis

Au début des Jeux de 1976, j'en étais conscient, mais cela ne m'a pas aidé à surmonter la dépression que j'ai connue par la suite. J'étais médaillé d'argent, mais je me sentais perdant parce que j'y étais allé pour gagner. Je n'y suis pas allé pour prendre la deuxième place et j'ai donc eu l'impression de laisser tomber tout le monde. C'est la mentalité d'un jeune de 16 ans. J'étais assez jeune et impressionnable.

Quand vous êtes un athlète olympique, tout le monde s'attend à ce que vous soyez surhumain. Mais vous ne l'êtes pas. Nous sommes simplement humains et il est donc important que cela soit compris. D'où l'importance d'avoir des amis et de la famille avec qui vous pouvez partager ces choses, et ne pas en avoir peur.

Greg et Orlando de bonne humeur après une session © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Temporaire ou permanent

Tout ce qui arrive de bon ou de mauvais est temporaire. Et peu importe que cela soit bon ou mauvais, les choses vont changer. Il est important de le savoir pour pouvoir apprécier les bonnes choses quand elles arrivent.

Aussi sombre que cela puisse paraître, tout n'est que temporaire. J'ai tenté de me suicider mais c'est une solution permanente à un problème temporaire.

Greg Louganis dans son rôle de directeur sportif © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Apprendre à maîtriser sa vie

J'ai appris à être hyper-focus. Je pourrais être aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques, une bombe atomique pourrait exploser sans que je le sache. J'étais inébranlable. Mais il y avait une chose que je devais apprendre après ma carrière de plongeur, c'était la façon de maîtriser les différents aspects de ma vie, que ce soit les relations, les amitiés, les finances.

C'est presque comme s'il y avait plusieurs Gregs différents : le Greg qui se produisait sur scène, le Greg qui faisait de la plongée... Depuis que j'ai assimilé tout ça, j'ai l'impression d'être une personne vraiment plus complète qui reconnaît vraiment mes forces et mes faiblesses.

S'élever en élevant les autres

La magie opère quand les seniors de ce sport transmettre le savoir, et encadrent les plus jeunes. C'est là qu'ils peuvent vraiment s'épanouir et gagner en confiance. Lorsqu'ils ont le soutien et l'appui de quelqu'un qui a déjà été là et qui peut les aider à traverser les épreuves, c'est là que le sport peut s'élever.

Gary Hunt Greg Louganis et Gary Hunt © Dean Treml/Red Bull Content Pool

C'est une chose que j'ai toujours répétée tout au long de ma carrière de plongeur : les records sont importants - j'ai 47 titres nationaux - mais je veux les voir battus. Et j'ai l'impression que ce même esprit règne au sein de la communauté des plongeurs en falaise. Ils veulent élever le sport, et en élevant les autres.